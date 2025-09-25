Семьи погибших в атаке ВСУ на Новороссийск получат по 1,5 млн руб

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Семьи погибших при украинской атаке на Новороссийск получат по 1,5 миллиона рублей, сообщил в телеграм-канале мэр города Андрей Кравченко.

По его словам, для граждан, получившим легкий вред здоровью, предусмотрены выплаты в размере 300 тысяч рублей. Тем, кто получил травмы средней степени тяжести, выплатят 600 тысяч рублей.

"Единовременная материальная помощь составляет 15 000 рублей на человека. Финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости – 75 000 рублей на человека. За полностью утраченное имущество первой необходимости – 150 000 рублей", – добавил Кравченко.

По вопросам, связанным с оформлением документов и получением компенсаций, горожане могут обратиться в администрацию Центрального внутригородского района или по телефону 112.

По информации мэра, коммунальные службы и управляющие компании уже начали убирать улицы и дворы после украинской атаки, также эвакуированы пострадавшие автомобили.

После ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сильнее всего пострадали два жилых дома на улицах Шевченко и Энгельса. В одном из зданий сгорела кровля и сильно повреждены два подъезда. Экспертная комиссия проведет обследование и экспертизу каждого дома, а затем будет сформирован план аварийно-восстановительных работ, пояснил Кравченко.

В свою очередь, группа по определению ущерба уже начала поквартирный обход 811 жилых помещений. Кроме того, создана команда волонтеров, которая поможет жителям навести порядок в квартирах.

"Специалисты обследуют пострадавшую территорию. Ключевая задача сейчас – в кратчайшие сроки оформить всю необходимую документацию и составить акты осмотра помещений. Это позволит жителям оперативно получить как первоначальные выплаты, так и компенсации на восстановление утраченного имущества", – указал мэр.

Он уточнил, что четыре человека остаются под наблюдением врачей в городской больнице, двое в тяжелом состоянии транспортированы в Краевую клиническую больницу № 1. Пострадавшим и родственникам погибших окажут необходимую помощь, заверил Кравченко.

Тем временем все 180 пляжей Сочи вернулись к обычному режиму работы после окончания мониторинговых мероприятий из-за угроз атак безэкипажных катеров, передает RT со ссылкой на главу города Андрея Прошунина.

По его данным, на территории Сочи отдыхают 175 тысяч туристов, им ничего не угрожает. Ситуация на курорте находится под постоянным контролем городского оперштаба.

Накануне, 24 сентября, украинские беспилотники нанесли удар по центру Новороссийска. Повреждены семь домов, гостиница и 20 машин, из которых три сгорели. Ранения получили 12 человек, двое погибли.

В связи с атакой в городе ввели режим ЧС. Сотрудники Следственного комитета России установят обстоятельства случившегося и дадут правовую оценку.

Кроме того, в Сочи отдыхающих эвакуировали с пляжей из-за угрозы атаки со стороны украинских безэкипажных катеров. После отмены предупреждения доступ на пляжи был ограничен.