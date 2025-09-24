Отдыхающих начали эвакуировать с пляжей Сочи

Фото: Москва 24

Отдыхающих начали эвакуировать с пляжей в Сочи. Об этом сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Краснодарского края.

Такое решение было принято из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. При этом мэр Сочи Андрей Прошунин охарактеризовал текущую ситуацию на территории курорта как штатную.

"В случае реальной угрозы во всех районах включат системы оповещения", – предупредили в оперштабе Краснодарского края.

Центр Новороссийска был атакован Украиной с помощью дронов днем 24 сентября. В связи с этим местные власти ввели в городе режим ЧС.

В результате ЧП два человека погибли, еще семь пострадали. Врачи оценили ранения одного из них как легкие. Еще трое находятся в состоянии средней тяжести, а остальные – в тяжелом.

Помимо этого, из-за атаки были повреждены семь жилых домов, здание гостиницы и 20 машин, три из которых полностью сгорели. Также воспламенилась крыша жилого дома на улице Шевченко, но пламя удалось локализовать.

Повреждения были выявлены и на территории офиса Каспийского трубопроводного консорциума. В результате атаки ВСУ два сотрудника получили ранения, их доставили в больницу. Работа компании временно приостановлена.

На базе Технико-экономического лицея был развернут стационарный пункт временного размещения. При этом местных жителей предупредили, что из-за отражения повторной атаки БПЛА в городе вновь работают сирены.

Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко также рассказал, что в акватории Черного моря были выявлены безэкипажные катера. По этой причине в Геленджике был закрыт выход в море для всех плавсредств.

