Фото: телеграм-канал Baza

Число пострадавших после атаки ВСУ на Новороссийск увеличилось до 6, еще 2 человека погибли, сообщили в оперштабе Кубани.

Пострадавших, включая 1 несовершеннолетнего, доставили в больницу. По данным штаба, 3 находятся в состоянии средней тяжести, еще 3 – в тяжелом состоянии.

Кроме того, из-за падения обломков беспилотников повреждены 7 домов, в том числе гостиница "Новороссийск". В одном из зданий продолжается ликвидация возгорания. После атаки ВСУ повреждения получили 20 машин, 3 из которых сгорели полностью.

В краевой прокуратуре добавили, что из-за атаки БПЛА загорелась кровля многоквартирного дома. Ведомство контролирует соблюдение прав граждан и оказание им помощи, ситуация находится на личном контроле прокурора Новороссийска Алексея Грудина.

Кроме того, повреждения получил офис Каспийского трубопроводного консорциума, передали в пресс-службе компании. 2 сотрудника получили ранения, их госпитализировали, а работа офиса временно приостановлена. По данным компании, у одного из раненых – огнестрельные осколочные ранения, что может говорить о наличии поражающих элементов в боевой части БПЛА.

В свою очередь, глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко предупредил о том, что в акватории Черного моря обнаружены безэкипажные катера. Он призвал жителей и гостей округа покинуть прибрежную зону.

Из-за опасности атаки безэкипажных катеров в Геленджике закрыли выход в море для всех плавсредств, сообщил мэр города Алексей Богодистов. Он рекомендовал покинуть пляжи и набережную и не подходить к окнам.

Киевский режим ударил по центру Новороссийска днем 24 сентября. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупредил местных жителей, что атака ВСУ продолжает отражаться, и попросил граждан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Все службы переведены в режим повышенной готовности.

