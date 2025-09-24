Два человека попали в больницу из-за атаки БПЛА в Ростовской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двоих мирных жителей доставили в больницу с осколочными ранениями в результате атаки украинского беспилотника в станице Базковской Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Врачи уже оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Пожар, вспыхнувший в частном доме из-за удара БПЛА, был потушен на площади 75 квадратных метров.

Кроме того, в Таганроге в ходе отражения воздушной атаки было повреждено остекление в нескольких многоквартирных домах на улицах Дзержинского и Морозова. При этом в некоторых домах, а также во дворе частной организации обнаружили фрагменты дронов. Эти места оцепили сотрудники правоохранительных органов.

"Утром полученный ущерб зафиксируют муниципальные комиссии. Всем пострадавшим окажем помощь", – заключил Слюсарь.

Ростовская область подверглась этой ночью массированной атаке украинских беспилотников. Дроны были уничтожены на территории Таганрога, а также еще в шести районах и муниципалитетах региона.

Вечером 23 сентября ВСУ также обстреляли Белгородскую область. Под удары попала территория одного из коммерческих объектов. В результате произошедшего пострадали пять человек.