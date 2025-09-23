Минобороны сообщило об ответном ударе за теракт в Крыму

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российская армия нанесла ответный удар по Украине за теракт в Крыму. Атаку провели ночью 23 сентября, сообщили в Минобороны.

Российские военные ударили по пунктам временной дислокации отряда сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников подразделения "Призраки" Главного управления разведки (ГУР) в районах населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области. Они, по данным оборонного ведомства, осуществили подготовку и проведение террористической акции.

Более того, российские военнослужащие поразили места хранения БПЛА на аэродроме Школьный в Одесской области, с которого велись пуски ударных беспилотников по объектам гражданском инфраструктуры в Крыму.

Также нанесен удар по цехам предприятия "Мотор сич" военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, в которых осуществлялась сборка дронов, применяемых для ударов по российской территории.

Украинские боевики атаковали Крым с помощью беспилотников 21 сентября. Повреждения получили школа и объекты в санатории, который расположен в Форосе. Также из-за падения обломков дрона произошло возгорание сухой травы в районе Ялты.

В результате погибли 3 человека, еще 16 получили травмы. Состояние 4 пострадавших оценивалось как тяжелое, еще 2 находились в реанимации.

Семьям погибших власти выплатят по 1,5 миллиона рублей, а получившим травмы – от 300 до 600 тысяч рублей. Сумма выплаты будет зависеть от тяжести ранения.

Следователи возбудили уголовное дело о теракте. Глава Ялты Янина Павленко сказала, что ущерб от атаки на Крым, предварительно, составляет 18,7 миллиона рублей.