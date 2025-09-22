Три украинских БПЛА сбиты на подлете к Ярославлю

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Три украинских беспилотника уничтожены на подлете к Ярославлю, сообщает RT со ссылкой на губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

По словам главы региона, разрушений и пострадавших нет, однако на территории области могут находиться обломки дронов, которые важны для следствия. Евраев призвал жителей не приближаться с ним.

В ночь на 22 сентября аэропорт Ярославля был закрыт на прием и выпуск воздушных судов. Как пояснили в Росавиации, ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов. Спустя время их отменили.

Всего за минувшую ночь средства ПВО России сбили 114 украинских дрона над регионами страны. Вражеские аппараты также были ликвидированы над акваториями Азовского и Черного морей.