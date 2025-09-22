Силы ПВО сбили 114 украинских беспилотников за ночь над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 114 вражеских беспилотников над регионами России, Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 25 БПЛА самолетного типа сбили на Ростовской областью и Краснодарским краем, 19 – над Белгородской областью, 13 – над Астраханской, 10 – над Крымом, 7 – над Брянской областью, 5 – над Азовским морем, по 3 – над Ярославской и Волгоградской областями, 2 – над Черным морем, по одному – над Курской и Воронежской областями.

Ранее ВС РФ нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, занимавшихся разработкой оперативно-тактических комплексов (ОТК) "Сапсан". Также атака затронула заводы, где выпускались ударные и разведывательные беспилотники, роботизированная боевая техника, дроны-разведчики и барражирующие снаряды.

До этого российские военнослужащие ударили по площадке запуска вражеских ударных беспилотников-камикадзе, которая расположена в районе населенного пункта Голубовка, 30 километрах от Краматорска. Ее обнаружил оператор разведывательного дрона.