ВС РФ ударили по предприятиям Украины, разрабатывающим ОТК "Сапсан"

Фото: ТАСС/Александр Река

Российская армия атаковала предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, которые занимались разработкой оперативно-тактических комплексов (ОТК) "Сапсан". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удар был нанесен в ночь на 20 сентября с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударных беспилотников. Помимо этого, были атакованы заводы, где выпускались ударные и разведывательные дроны, роботизированная боевая техника, БПЛА-перехватчики и барражирующие снаряды.

В результате, как заявили в ведомстве, все цели были поражены.

Ранее российская армия атаковала площадку запуска украинских ударных беспилотников-камикадзе, которая расположена в районе населенного пункта Голубовка (в 30 километрах от Краматорска. – Прим. ред.). Ее удалось обнаружить оператору разведывательного БПЛА.

Удар был нанесен с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". В результате были ликвидированы до 25 беспилотников дальнего действия "Лютый", пункт управления БПЛА, 5 единиц автомобильной техники и до 20 украинских военных.

