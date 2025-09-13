ВС РФ нанесли удар из ОТРК "Искандер" по площадке запуска БПЛА ВСУ у Краматорска

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы (ВС) России атаковали площадку запуска украинских ударных беспилотников-камикадзе, которая расположена в районе населенного пункта Голубовка (в 30 километрах от Краматорска. – Прим. ред.). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, разместив соответствующие кадры в своем телеграм-канале.

Площадку удалось обнаружить оператору разведывательного БПЛА. Удар был нанесен с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". В результате были ликвидированы до 25 беспилотников дальнего действия "Лютый", пункт управления БПЛА, 5 единиц автомобильной техники и до 20 украинских военных.

Ранее расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" поразил реактивную систему залпового огня HIMARS в районе села Жихово Сумской области. В результате, помимо пусковой установки РСЗО, уничтожены автотранспорт сопровождения и до 10 человек личного состава противника.

До этого российская армия атаковала с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" пункт временной дислокации 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), который находился в районе села Баратовка в Николаевской области. Как уточнили в Минобороны РФ, все цели были уничтожены.

