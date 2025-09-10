ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия нанесла массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

По данным ведомства, атакованы были объекты в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Виннице и во Львове. В результате все предприятия были поражены.

В министерстве пояснили, что на данных объектах выпускалась и ремонтировалась бронетанковая и авиационная техника Украины, производились двигатели и электронные элементы к ним, а также разрабатывались беспилотники.

Ранее российские военнослужащие атаковали объект энергетики, который обеспечивал работу ВПК Украины. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен с помощью оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии группировок войск.

Также были поражены радиолокационные станции ПВО, цех сборки безэкипажных катеров, пункты управления и места запуска БПЛА дальнего действия. Помимо этого, армия РФ нанесла удар по пунктам временного расположения формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 136 районах.