06 сентября, 12:21Политика
ВС России поразили склады боеприпасов и материальных средств ВСУ
Фото: ТАСС/Александр Полегенько
Вооруженные силы России нанесли поражение складам боеприпасов и материальных средств украинской армии, передает пресс-служба Минобороны.
По данным ведомства, объекты были поражены силами оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.
Более того, российские военнослужащие поразили пункты временного размещения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 142 районах.
Ранее Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и по топливным объектам, обслуживающим украинскую армию. Удар был нанесен при помощи высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударных БПЛА.
Российская армия освободила Новоселовку в Днепропетровской области