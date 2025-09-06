ВС России поразили склады боеприпасов и материальных средств ВСУ

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Вооруженные силы России нанесли поражение складам боеприпасов и материальных средств украинской армии, передает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, объекты были поражены силами оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Более того, российские военнослужащие поразили пункты временного размещения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 142 районах.

Ранее Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и по топливным объектам, обслуживающим украинскую армию. Удар был нанесен при помощи высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударных БПЛА.