Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Федоровка в Донецкой Народной Республике (ДНР), передает пресс-служба Минобороны.

Взять село под контроль удалось силами "Южной" группировки войск, отметило ведомство.

Ранее бойцы выявили и ликвидировали две гаубицы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Константиновки в ДНР. По данным Минобороны, 122-миллиметровое орудие Д-30 и 155-миллиметровую гаубицу "Богдана" удалось обнаружить операторам "Южной" группировки войск.

Кроме того, российские военные уничтожили вражеский автомобиль HMMWV производства США и антенну управления БПЛА в районе населенного пункта Дроновка. Первым ударом они обездвижили объект на мосту, а второе попадание полностью вывело HMMWV из строя и заблокировало переправу.

