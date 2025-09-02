Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 12:54

Политика

ВС России освободили населенный пункт Федоровка в ДНР

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Федоровка в Донецкой Народной Республике (ДНР), передает пресс-служба Минобороны.

Взять село под контроль удалось силами "Южной" группировки войск, отметило ведомство.

Ранее бойцы выявили и ликвидировали две гаубицы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Константиновки в ДНР. По данным Минобороны, 122-миллиметровое орудие Д-30 и 155-миллиметровую гаубицу "Богдана" удалось обнаружить операторам "Южной" группировки войск.

Кроме того, российские военные уничтожили вражеский автомобиль HMMWV производства США и антенну управления БПЛА в районе населенного пункта Дроновка. Первым ударом они обездвижили объект на мосту, а второе попадание полностью вывело HMMWV из строя и заблокировало переправу.

ВС РФ освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Днепропетровской области за неделю

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика