Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Армия России освободила село Камышеваху в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий.

Кроме того, российские военные поразили склады боеприпасов, места хранения украинских беспилотников и пункты временной дислокации вражеских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Для этого бойцы задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные дроны, ракетные войска и артиллерию.

За неделю ВС РФ нанесли семь групповых ударов по военным объектам Украины. В период с 23 по 29 августа они поразили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), военные авиабазы противника, склады с оперативно-тактическими ракетами "Сапсан", ракетный комплекс "Нептун", а также нефтебазу.