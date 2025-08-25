Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие освободили Запорожское в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря активным действиям бойцов, принадлежащих группировке войск "Восток", уточнили в оборонном ведомстве.

Накануне, 24 августа, военные группировки "Центр" смогли отбить еще один населенный пункт в Днепропетровской области. Освободить удалось село Филия.

Вместе с тем Россия установила контроль над селами Клебан-Бык и Среднее в Донецкой Народной Республике (ДНР). В операции по взятию первого населенного пункта участвовали бойцы "Запада", а второго – военные "Юга".