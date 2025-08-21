21 августа, 12:10Политика
ВС РФ освободили Александро-Шультино в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские войска освободили населенный пункт Александро-Шультино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, это удалось сделать в результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск.
Ранее Вооруженные силы России освободили Новогеоргиевку в Днепропетровской области, а также Сухецкое и Панковку в ДНР. Первый населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск "Восток". Подразделения "Центра" продолжили продвижение и освободили Сухецкое и Панковку.
До этого российским военным также удалось освободить населенный пункт Вороное Днепропетровской области. Это было сделано благодаря действиям подразделений группировки войск "Восток". При этом бойцы "Запада" освободили в ДНР населенный пункт Колодези.
