Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили населенный пункт Александро-Шультино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, это удалось сделать в результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск.

Ранее Вооруженные силы России освободили Новогеоргиевку в Днепропетровской области, а также Сухецкое и Панковку в ДНР. Первый населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск "Восток". Подразделения "Центра" продолжили продвижение и освободили Сухецкое и Панковку.

До этого российским военным также удалось освободить населенный пункт Вороное Днепропетровской области. Это было сделано благодаря действиям подразделений группировки войск "Восток". При этом бойцы "Запада" освободили в ДНР населенный пункт Колодези.

