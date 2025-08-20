Форма поиска по сайту

Новости

Новости

20 августа, 16:50

Политика

Российские войска пресекли попытку диверсии ВСУ в Черном море

Фото: 123RF/wildman

Российские войска пресекли попытку диверсионной операции ВСУ с использованием десантных катеров в акватории Черного моря в ночь на 20 августа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, украинские бойцы следовали от Одессы в сторону крымского мыса Тарханкут.

"При содействии расчетов БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" попытка диверсионной операции противника была пресечена", – говорится в сообщении.

Как пояснили в оборонном ведомстве, в 72 километрах от побережья Крыма один из украинских катеров был поражен расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет". Разведку и объективный контроль поражения цели осуществлял расчет разведывательного БПЛА Zala.

Ранее российские военные ударили по причальным сооружениям, которые использовались для поставок горючего ВСУ. Бойцы также уничтожили цех сборки БПЛА и нанесли удары по пунктам временной дислокации противника и иностранных наемников в 148 районах.

До этого был атакован нефтеперерабатывающий завод, который снабжал горючим ВСУ в Донбассе. Для удара использовались высокоточное оружие большой дальности и ударные дроны.

ВС РФ нанесли групповой удар по НПЗ, снабжающему горючим ВСУ в Донбассе

Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

