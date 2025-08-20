Форма поиска по сайту

20 августа, 12:11

Политика

ВС РФ освободили три населенных пункта в Днепропетровской области и ДНР

Фото: ТАСС/Александр Река

Российские военные освободили Новогеоргиевку в Днепропетровской области, а также Сухецкое и Панковку в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

Новогеоргиевку взяли под контроль подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий. Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и освободили Сухецкое и Панковку, рассказали в ведомстве.

Ранее армия России ликвидировала пункты временной дислокации украинских военнослужащих в ДНР. В результате удара авиабомбой ФАБ-3000 был уничтожен пункт 5-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины в Мирнограде. В Иванполье ВС РФ применили несколько ФАБ-500 и поразили пункты 100-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ.

По данным Минобороны, уничтожение военных объектов противника подтвердили средства объективного контроля.

ВС РФ нанесли групповой удар по НПЗ, снабжающему горючим ВСУ в Донбассе

