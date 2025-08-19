Россия передала Украине тела 1 тыс бойцов ВСУ

Фото: телеграм-канал "Владимир Мединский"

Россия передала украинской стороне 1 тысячу тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский в своем телеграм-канале.

При этом российской стороне передали 19 тел военнослужащих ВС РФ. Мединский отметил, что обмен прошел в соответствии со Стамбульскими договоренностями.

Ранее помощник Владимира Путина сообщал, что во время третьего раунда переговоров в Стамбуле стороны договорились обменяться по меньшей мере 1,2 тысячи военнопленных от каждой страны. Россия также предложила направить 3 тысячи тел военных, которые Киев сможет получить при содействии Красного креста.

Позже Мединский заявил, что Украина отказалась от 1 тысячи пленных солдат. Помощник российского лидера также подчеркнул, что по этой же причине тяжело шел второй этап обмена.

