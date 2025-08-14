Россия вернула 84 военнослужащих с территории Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия вернула с территории Украины 84 военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Взамен Вооруженным силам Украины (ВСУ) были переданы 84 военнопленных.

Сейчас российские бойцы находятся на территории Белоруссии, им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Позднее они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

В ведомстве уточнили, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказали в этом обмене посреднические усилия гуманитарного характера.

Ранее помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщал, что стороны договорились обменять не менее 1,2 тысячи военнопленных от каждой страны. Москва также предложила направить Киеву 3 тысячи тел, которые он сможет получить при содействии Красного креста.

Однако потом Мединский заявлял, что украинская сторона отказалась от 1 тысячи пленных солдат, и подчеркивал, что Москва никогда не занималась их разделением на сорта.

О том, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается забирать военнопленных из опубликованного списка, также недавно говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

