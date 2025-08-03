Украина отказывается принимать депортированных из РФ пленных

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Киев отказывается принять около 90 украинцев, в том числе военнопленных и гражданских заключенных, которые были депортированы из России. Об этом заявила уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.

По ее словам, сейчас эти люди находятся на нейтральной территории между пунктом пропуска "Верхний Ларс" и Грузией, потому что украинские власти не предоставили гарантий на транзит. Среди военнопленных и депортированных в том числе есть и жители Харьковской области. По словам омбудсмена, их депортировали после того, как они сдались в плен, однако не захотели возвращаться домой или получать российский паспорт.

"Это люди, которые ранее находились уже в том числе в российских тюрьмах за теракты, как пособники и тому подобное. Некоторые из них даже уже отсидели, должны были получить амнистию, но отказались принимать гражданство и согласно процедуре депортации их должны были выдворить за территорию государства", – приводит ТАСС слова Колесник-Лавинской.

Власти Грузии отказываются принимать этих людей, а Украина попросту юридически не оформляет их как собственных граждан. В данный момент украинцы содержатся в сыром и душном подвале без окон и вентиляции, доступ к магазинам для них закрыт, а еды и воды от волонтеров и Красного Креста едва хватает на минимальные потребности.

В июле Россия и Украина провели еще один обмен военнопленными в рамках договоренностей третьего раунда переговоров. В ответ Москва передала Киеву военнопленных из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, Россия вернула с Украины двух нуждающихся в срочной медицинской помощи военнослужащих. Сначала их доставили в Белоруссию, где им оказали необходимую медицинскую помощь, после чего их направили в Россию для дальнейшего лечения.