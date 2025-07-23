Россия вернула с Украины двух нуждающихся в медицинской помощи военных

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Россия вернула с Украины двух нуждающихся в срочной медицинской помощи военнослужащих во вторник, 22 июля, сообщает Минобороны РФ.

Военнослужащие были переданы украинской стороной в рамках договоренностей о бессрочных санитарных обменах, достигнутых на переговорах в Стамбуле 2 июня.

Сейчас военные находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская помощь. После этого они будут доставлены в Россию для дальнейшего лечения.

Россия и Украина провели очередной обмен пленными 4 июля. Он также проходил в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей.

Процесс обмена пленными между двумя сторонами начался 23 мая, когда в Россию вернулись 270 военных и 120 гражданских лиц. После чего, 24 мая, были освобождены еще 307 военнослужащих.