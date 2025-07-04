Россия и Украина провели обмен пленными

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Еще одна группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной Киеву территории в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Взамен Россия тоже передала Украине группу военнопленных.

Сейчас российские солдаты находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В скором времени их привезут в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.

Делегации РФ и Украины на переговорах в Стамбуле, которые прошли 2 июня, договорились обменяться тяжелобольными и тяжелоранеными по принципу "все на всех", а также военнопленными до 25 лет. Первая группа солдат в возрасте до 25 лет вернулась в Россию 9 июня, а вторая – на следующий день.

Третья группа военнослужащих была возвращена 12 июня, четвертая – 14 июня, пятая – 19-го числа, шестая – 20-го, а седьмая – 26-го.

Россия также пообещала в одностороннем порядке направить Украине 6 тысяч погибших военных. Трейлеры с телами несколько дней простояли на границе, так как Киев решил перенести обмен.

В результате 11 июня Москва и Киев обменялись погибшими военными. Тогда РФ получила 27 тел солдат, а Украина – 1 212. 16 июня украинской стороне было передано 6 060 тел офицеров и солдат. В ответ России выдали 78 погибших бойцов.

20 июня помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия готова направить Украине еще около 3 тысяч тел военных. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что выполнение достигнутых в Стамбуле договоренностей постепенно завершается. После этого, как он указал, Москва и Киев смогут выбрать дату для новой встречи.

