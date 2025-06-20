Мединский заявил, что к отправке Украине готовы около 3 тыс тел

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Около 3 тысяч тел готовы к отправке украинской стороне, если она будет готова принять их. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщает телеграм-канал RT.

"Они у нас есть в рефрижераторах, наши военные передадут их, чтобы была возможность у родных похоронить их, идентифицировать окончательно и захоронить их по-христиански", – сказал помощник президента.

Он также сравнил с пропагандой Геббельса (Йозеф Геббельс – немецкий политик и пропагандист. – Прим. ред.) фейки, которые Киев раскручивает вокруг обмена телами погибших военных. Ранее Украина представила тело одного солдата с чудом сохранившимся военным билетом советского образца, которых сейчас практически нет.

"Украинская сторона по всем европейским медиа раскручивает историю, что якобы среди 6 тысяч очень много российских солдат <...> чтобы таким образом раскачивать общественное мнение Украины", – пояснил Мединский, призвав украинских партнеров по переговорам "утихомирить своих пропагандистов, дабы не выставляли они их в нелепом виде".

Россия пообещала в одностороннем порядке передать Украине 6 тысяч замороженных тел погибших военных в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле. Однако 6 июня украинская сторона не прибыла на место обмена, после Киев принял решение перенести выдачу тел.

В результате трейлеры с телами погибших несколько дней стояли на границе с Украиной. 11 июня Москва и Киев провели первый обмен военнопленными. Тогда РФ получила 27 тел российских бойцов, а Украина – 1 212. 16 июня Москва передала Киеву 6 060 тел погибших офицеров и солдат. Украина передала России в ответ 78 тел погибших бойцов российской армии.

Кроме того, делегации РФ и Украины решили провести обмен тяжелобольными и тяжелоранеными пленными по принципу "всех на всех", а также пленными до 25 лет. Первая группа военнослужащих этого возраста вернулась в Россию 9 июня, вторая – на следующий день.

Третья группа солдат была возвращена из украинского плена 14 июня, четвертая – 19 июня и пятая – 20-го.