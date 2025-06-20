Песков: Путин и МИД РФ поддерживают продолжение экспертного диалога с Украиной

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Владимир Путин и министерство иностранных дел РФ поддерживают идею продолжения экспертного диалога России и Украины. Об этом заявил в беседе с RT пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Саму идею диалога, продолжение этого диалога на экспертном уровне поддерживает наше министерство иностранных дел. И с этим согласился президент Путин", – рассказал представитель Кремля.

Он добавил, что переговорщикам с обеих сторон предстоит сопоставить реакцию друг друга на проекты меморандумов. Песков также назвал важными с гуманитарной точки зрения договоренности, достигнутые в ходе второго раунда переговоров РФ с Украиной.

"Прежде всего они важны именно с гуманитарной точки зрения. Послушайте, несколько сот наших ребят – молодых ребят, тяжелораненых, больных – получили возможность вернуться домой благодаря этому. Только ради этого стоило все делать", – подчеркнул Песков.

Дата третьего раунда переговоров между Россией и Украиной может быть согласована на следующей неделе. Обмен телами погибших также станет предметом следующего раунда переговоров.

В рамках переговоров Россия и Украина решили провести обмен тяжелобольных и тяжелораненых пленных по принципу "все на всех", а также пленными до 25 лет. Первая группа военнослужащих в возрасте до 25 лет вернулась в Россию 9 июня, вторая – на следующий день. Третья группа солдат была возвращена из украинского плена 14 июня.

Кроме того, Россия пообещала в одностороннем порядке передать Украине 6 тысяч замороженных тел погибших военных. Однако Киев принял решение перенести выдачу тел погибших военнослужащих.

Трейлеры с телами погибших несколько дней стояли на границе с Украиной. 11 июня Москва и Киев провели первый обмен телами погибших военных. Тогда РФ получила 27 тел российских бойцов, а Украина – 1 212.

16 июня Москва передала Киеву еще 6 060 тел погибших офицеров и солдат. Украина передала России в ответ 78 тел погибших бойцов российской армии.