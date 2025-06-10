Песков: трейлеры с телами погибших несколько дней стоят на границе для передачи Украине

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Трейлеры с телами погибших уже несколько дней стоят на границе для передачи их Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, пока нет окончательного понимания того, сколько тел российских военных может передать Украина.

"Осуществляется контакт. Идет составление цифр. Но как только будет окончательное понимание, тогда мы надеемся, что состоится этот обмен", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Киев 7 июня на неопределенный срок перенес выдачу тел погибших военнослужащих, о которых ранее делегации РФ и Украины договорились в Стамбуле. Как заявлял глава российской группы на переговорах с Украиной Владимир Мединский, украинские переговорщики не прибыли на место обмена.

В свою очередь, в МИД РФ указали, что Украина пошла на не поддающуюся логике подлость, отказавшись забрать тела военнослужащих ВСУ. А губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал списки идентифицированных тел военнослужащих ВСУ.

Песков также заявил, что объяснения Украины по поводу несостоявшегося обмена вряд ли можно счесть правдоподобными. Он подчеркнул, что на данный момент РФ не планирует прибегать к помощи международных организаций для отправки тел украинских военных.