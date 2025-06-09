Песков усомнился в правдоподобности объяснений Украины о несостоявшемся обмене

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Объяснения Украины по поводу несостоявшегося обмена военнопленными и возвращения тел погибших военнослужащих вряд ли можно счесть правдоподобными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Мы видели с вами и слышали сто разных отговорок, оправданий и так далее", – подчеркнул представитель Кремля.

В связи с этим он призвал дождаться начала недели и посмотреть, как будет развиваться ситуация. Таким образом Песков ответил на вопрос о том, может ли отказ Киева повлиять на возможность проведения дальнейших обменов. При этом он подчеркнул, что на данный момент РФ не планирует прибегать к помощи международных организаций для отправки тел украинских военных.

"Была договоренность на двустороннем уровне", – напомнил Песков, подчеркнув, что Россия придерживается соглашений, достигнутых по итогам второго раунда прямых переговоров в Стамбуле, и всегда выполняет договоренности.

Тем не менее на сегодняшний день понимание о следующем раунде переговоров между РФ и Украиной отсутствует, но речь о продолжении диалога должна зайти, отметил пресс-секретарь президента.

Он также обратил внимание, что российская сторона не планирует прекращать диалог с Украиной, несмотря на изменения в видении сущности киевского режима. Песков напомнил, что после ряда атак по гражданским целям власти Украины приобрели все характеристики террористического режима. Однако, с точки зрения МИД РФ, контакты на рабочем уровне необходимо продолжать.



6 июня РФ приступала к передаче Украине свыше 6 тысяч тел погибших украинских солдат, а также начала обмен военнопленными. Позже в обозначенный район прибыла первая партия замороженных тел украинских солдат в количестве 1 212.

Но украинская сторона неожиданно перенесла приемку тел и обмен военнопленными на неопределенный срок. При этом РФ так и не получила официального уведомления по специальному каналу о переносе даты.