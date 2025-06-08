МО РФ: Россия ждет уведомления от Украины по переносу обмена пленными и возврата тел

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Россия ждет от Украины официального уведомления по специальному каналу о переносе даты обмена военнопленными и передачи тел, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.

Так он прокомментировал информацию о том, что передача тел украинских военных якобы перенесена на следующую неделю.

Представитель российской переговорной группы подтвердил готовность Москвы вернуть Киеву свыше шести тысяч тел украинских военных. По его словам, российская сторона, согласно достигнутым в Стамбуле договоренностями, доставила в район обмена первую партию тел военнослужащих ВСУ.

Репатриационные поезда начнут движение в воскресенье, 8 июня, добавил Зорин. По его словам, погибших солдат планируется передавать автомобильным и железнодорожным транспортом.

Кроме того, генерал-лейтенант подчеркнул, что инициатива по возвращению тел является исключительно гуманитарной акцией.

Ранее сообщалось, что Украина на неопределенный срок перенесла обмен пленными и выдачу тел погибших военнослужащих, о которых ранее делегации РФ и Украины договорились в Стамбуле.

Глава российской группы на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявлял, что украинские переговорщики не прибыли на место обмена. Причины называются разные и "довольно странные", подчеркнул он.

В МИД РФ указали, что Украина пошла на не поддающуюся логике подлость, отказавшись забрать тела военнослужащих ВСУ.

В свою очередь, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал списки идентифицированных тел военнослужащих ВСУ, от которых отказалась украинская сторона.

Глава региона подчеркнул, что Киев не делает даже попыток соблюдать какие-либо договоренности, отказываясь принимать тела своих погибших. Причиной отказа Балицкий считает желание властей Украины скрыть свои реальные потери и не выплачивать компенсации родственникам солдат.