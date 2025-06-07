Симоньян: Украина не забирает тела своих военных, потому что не хочет тратиться

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Украинские власти не забирают тела погибших военных, потому что не хотят тратить деньги на выплаты компенсаций. Об этом заявила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

"Отцы и матери не могут по-человечески похоронить своих сыновей. Не могут встретиться с еще живыми. Режим не хочет тратиться на компенсации", – отметила Симоньян.

Ранее представитель переговорной группы РФ генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Россия в пятницу, 6 июня, согласно достигнутым в Стамбуле договоренностям, приступила к передаче свыше 6 тысяч тел погибших украинских солдат, а также к обмену военнопленными.

Однако украинская сторона перенесла обмен пленными и выдачу тел на неопределенный срок, уточнил Зорин.

В свою очередь, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что группа украинских переговорщиков не прибыла на место обмена. Причины называются разные и "довольно странные", подчеркнул он.