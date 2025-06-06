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Реакция президента Украины Владимира Зеленского на ответный удар РФ является крокодильими слезами, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

До этого украинский лидер пожаловался на российский удар, призвав Америку и Европу вместе надавить на Россию.

"Сначала Зеленский организует теракты против гражданской инфраструктуры в российских регионах и атаку на наши аэродромы, а потом льет крокодильи слезы из-за ответного удара, притворяясь, что ему кого-то жаль", – заявил парламентарий в беседе с РИА Новости.

По его словам, украинский лидер своими террористическими атаками лишь целенаправленно хочет "накликать беду" на Украину. Депутат уверен, что Зеленскому плевать на украинский народ и его будущее. Вместо жалобных постов ему надо покинуть страну, оставив государство в покое и подарив шанс на мирное и добрососедское существование с Россией, заключил Шеремет.

Российские войска нанесли массированный удар по военным объектам на Украине, поразив конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта вооружения и военной техники, цеха сборки ударных дронов, центры подготовки летного состава, а также склады вооружения и военной техники.

Это стало ответом на недавние террористические атаки Украины. Одна из них была совершена с применением FPV-дронов против аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Тогда пострадало несколько самолетов. Позже Зеленский взял ответственность за эту атаку.

