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Украинский президент Владимир Зеленский в ходе борьбы за личную власть сделал терроризм государственной идеологией киевского режима, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Он несет персональную ответственность за теракты, которые приводят к гибели мирных жителей", – написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер ГД также подчеркнул, что Зеленский утратил легитимность.

Ранее Владимир Путин заявил, что решения о терактах на железной дороге в Брянской и Курской областях "принимались на Украине на политическом уровне". Глава государства назвал инцидент в первом регионе целенаправленным ударом по гражданским лицам, отметив, что по всем международным нормам такие действия называются терроризмом.

Автомобильный мост в Выгоничском районе Брянской области обрушился на проезжавший под ним пассажирский поезд рейсом Климов – Москва 31 мая. Внутри состава находились 388 пассажиров. Из них 7 человек погибли и 122 пострадали.

В ночь на 1 июня в Железногорском районе Курской области на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка также обрушился мост, по которому следовал локомотив. Часть поезда рухнула на автомобильную дорогу.

