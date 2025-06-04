Путин заявил, что киевскому режиму нужен не мир, а власть

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Киевский режим не считает, что украинцы – это его люди, и не стремится к мирному урегулированию, поскольку это будет означать для него потерю власти. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

Комментируя отказ Киева от предложения о перемирии на 2–3 дня, российский лидер указал, что это не удивило Россию, а лишь убедило в том, что украинская власть не хочет мира.

Кроме того, Путин обратил внимание, что Киев использовал бы передышку в боевых действиях "для насильственной мобилизации, накачки оружием и подготовки терактов".

"Все преступления, которые были совершены в отношении гражданских лиц, в том числе женщин и детей, накануне очередного раунда предложенных нами мирных переговоров в Стамбуле, были, безусловно, направлены на срыв переговорного процесса. Удар наносился по гражданскому населению намеренно", – подчеркнул президент.

Глава государства также ответил на оскорбления украинского лидера Владимира Зеленского в адрес российской делегации, подчеркнув, что руководство Украины не имеет никаких экспертных навыков для того, чтобы оценивать статус и способности представителей Москвы на переговорах.

Он также назвал киевский режим "насквозь прогнившим и коррумпированным" и напомнил, что, в соответствии с общепризнанной международной практикой, уровень переговорщиков определяется страной, которую они представляют.

"Этот уровень со стороны могут оценивать только те люди, те эксперты, кто сам обладает безусловным авторитетом и высоким уровнем компетенций", – подчеркнул глава государства.

Резюмируя, Путин указал, что ВСУ терпят поражение за поражением, а в Курской области Украина понесла огромные и бессмысленные потери.

Ранее президент РФ заявлял, что решения о терактах на железной дороге в Брянской и Курской областях "принимались на Украине на политическом уровне". Путин назвал инцидент в Брянской области целенаправленным ударом по гражданским лицам, отметив, что по всем международным нормам такие действия называются терроризмом.

Автомобильный мост в Выгоничском районе Брянской области обрушился на проезжавший под ним пассажирский поезд рейсом Климов – Москва 31 мая. Внутри состава находились 388 пассажиров. Из них 7 человек погибли и 122 пострадали.

В ночь на 1 июня в Железногорском районе Курской области на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка также обрушился мост, по которому следовал локомотив. Часть поезда рухнула на автомобильную дорогу.

