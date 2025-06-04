Мединский: Россия передала Украине, что встреча глав государств возможна

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Россия передала Украине на переговорах в Стамбуле, которые прошли 2 июня, позицию Владимира Путина о возможной встрече глав государств. Об этом в ходе совещания президента с кабмином заявил глава представлявшей РФ на этой встрече делегации Владимир Мединский.

"Передали вашу позицию, что встреча на уровне глав государств возможна, однако необходима ее содержательная проработка с выходом на результаты, поскольку главы государств должны не прорабатывать детали договоренности, а утверждать их", – сказал он.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский не исключил возможности проведения трехсторонней встречи с Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, он выразил готовность и к организации двусторонних переговоров – отдельно с Путиным и отдельно с Трампом.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина с Зеленским и Трампом возможна как итог конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям. Он также уточнил, что Россия не будет проводить переговоры в подобном формате без предварительных условий.

Спустя время пресс-секретарь президента отметил, что трехсторонняя встреча президентов вряд ли состоится в ближайшее время. Президент поддерживает подобные контакты, но считает, что они должны быть хорошо подготовлены, указал Песков.