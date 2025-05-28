Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным и Трампом

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Лидер Украины Владимир Зеленский не исключил возможности проведения трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Зеленский не только выразил готовность к проведению трехсторонней встречи, но и к организации двусторонних переговоров – отдельно с Путиным и отдельно с Трампом.

Кроме того, как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ, Зеленский указал на недостаточное количество поставляемого вооружения и нехватку финансирования со стороны союзников. По его словам, из-за этого Украина вынуждена самостоятельно приобретать оружие.

"Какие-то вещи открываются, им нужны финансы. Это касается и артиллерийских снарядов, и ПВО, разных вещей – на все это требуются финансы", – отметил Зеленский, назвав данный вопрос важным.

Он также рассказал, что министерство обороны страны регулярно обсуждает с другими государствами увеличение поставок вооружения. Однако, по его словам, Украине в последнее время все чаще стали предлагать "не бесплатные варианты" оружия.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил возможность встречи Путина и Зеленского. Этот вопрос также обсуждали российский лидер и президент США во время телефонного разговора, который состоялся 19 мая. Однако конкретных решений о месте проведения этих переговоров пока не принято.

В свою очередь, американский госсекретарь Марко Рубио заявлял, что Москва и Вашингтон решают вопрос о времени, месте и темах переговоров Путина и Трампа. По его словам, глава Белого дома хочет сделать это как можно скорее. Рубио также уточнил, что их встреча – единственное, что может помочь выйти из "тупика".

