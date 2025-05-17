Песков допустил встречу Путина и Зеленского при определенных условиях

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Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут встретиться в случае достижения определенных соглашений между переговорными группами стран, заявил секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В частности, Москва, по его словам, разработает и предоставит Киеву список требований для прекращения огня.

"Работа продолжается, она ведется <...>. Что там (в перечне. – Прим. ред.) будет именно, наверное, анонсировать не стоит, переговоры все-таки идут и должны идти в закрытом режиме", – пояснил политик.

Этой же причиной он объяснил отказ Кремля комментировать сообщения прессы о якобы выдвинутых сторонами на встрече в Стамбуле условиях.

"Переговоры ведутся и должны вестись абсолютно за закрытыми дверями, это в интересах результативности переговоров", – заключил Песков.

Однако Песков раскрыл, что для России крайне важным остается факт того, кто именно от Украины будет подписывать документы в случае достижения каких-либо соглашений.

Вместе с тем представитель Кремля указал, что Москва и Вашингтон пока не обсуждали итоги российско-украинской встречи в Стамбуле. Тем не менее Кремль проинформирует, если Путин и его американский коллега Дональд Трамп решат провести телефонный разговор по этому поводу, подчеркнул Песков.

Встреча представителей Москвы и Киева прошла в Турции 16 мая. На переговорах, длительность которых составила примерно 2 часа, делегациям удалось договориться о проведении обмена пленными по формуле 1 000 на 1 000.

Стороны также представили свое видение возможного прекращения огня и согласовали проведение новых переговоров.

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркивал, что единственной возможностью прорыва в переговорах по урегулированию украинского конфликта может стать встреча Путина и Трампа.