Путин обсудил с Трампом тему своего прямого контакта с Зеленским

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Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсуждали в том числе вопрос прямого контакта российского президента с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что контакты между Россией и Украиной на сегодняшний день воссозданы и уже осуществляются. Вместе с тем конкретных решений о месте их продолжения пока не принимались.

"Каких-то пока конкретных решений о месте продолжения возможных контактов, будущих контактов пока не принималось", – цитирует Пескова РИА Новости.

Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером 19 мая. Российский лидер назвал беседу откровенной, содержательной и полезной. Она длилась более двух часов.

После разговора с Трампом Путин заявил, что Россия готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре. Москва предложит Киеву совместную работу над меморандумом, в котором будут определены некоторые позиции.

Например, в него могут войти принципы урегулирования конфликта, сроки возможного заключения мирного соглашения, а также вопросы прекращения боевых действий на некоторое время при достижении договоренностей.

В свою очередь, Трамп рассказал о результатах разговора с Путиным Зеленскому и партнерам по НАТО. Американский лидер отметил, что Москва и Киев немедленно начнут переговоры по прекращению боевых действий и украинского конфликта.