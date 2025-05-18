Путин: результатом СВО должен стать долгосрочный мир

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Результатом спецоперации на Украине должен стать долгосрочный мир и защита интересов русскоязычных жителей. Об этом заявил Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Как отметил президент, у России достаточно сил, чтобы завершить СВО с нужным для себя итогом.

"Этот результат – это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства", – указал глава государства, особо подчеркнув обеспечение интересов людей, считающих Россию своей родиной.

Урегулирование украинского конфликта ранее обсуждалось на прямых переговорах РФ и Украины, которые состоялись в турецком Стамбуле 16 мая. На них стороны договорились обменяться военнопленными.

Как заявлял глава делегации России на переговорах с Киевом Владимир Мединский, задачей прямых контактов с Украиной является установление долгосрочного мира с устранением первопричин конфликта.

При этом Путин уже отмечал, что Россия не готовилась специально к СВО, а стремилась решить проблему Донбасса мирными средствами. Кроме того, РФ обладает всеми силами и средствами, необходимыми для успешного завершения спецоперации без ядерного оружия.