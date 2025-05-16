Посол Мирошник заявил, что встреча Путина и Зеленского сама по себе ничего не даст

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Встреча Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским не будет иметь никакой "добавленной стоимости" для переговоров. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Нужны содержательные проекты договоров, которые и запросила российская делегация у украинской стороны. Одним "разговорным жанром" тут не обойдется – нужны субстантивные вещи, которые будут положены в основу возможного мирного урегулирования", – заявил он в беседе с ТАСС.

При этом Мирошник отметил важность начала диалога между Украиной и РФ. В это же время посол отметил, что Зеленский дал своим представителям на переговорах задачу нацелиться не на мирное урегулирование, а найти способ для передышки, перевооружения и перегруппировки войск.

"На переговорах они этого не получили", – сказал Мирошник.

Зато в ходе встречи удалось договориться о масштабном обмене военнопленными. По оценкам посла, это является значительным гуманитарным актом, которого ждали и ждут в российских семьях.



"Хотя бы ради этого уже стоило встречаться в Стамбуле", – заключил он.

Встреча РФ и Украины прошла в Турции 16 мая. Переговоры в Стамбуле начались в 13:37 по московскому времени и продлились почти два часа.

В ходе встречи Москва и Киев договорились обменяться пленными по формуле 1 000 на 1 000 человек, это должно произойти в ближайшие дни, утверждал помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский.

В это же время стороны решили продолжить переговоры после того, как представят свое виденье возможного прекращения огня. Кроме того, Украина запросила встречу глав государств, а РФ приняла это к сведению.

