Президент Сербии Вучич заявил, что коллективного Запада больше не существует

Фото: kremlin.ru

Коллективный Запад в его прежнем понимании перестал существовать, что открывает для Сербии новые возможности для продвижения в Европейский союз. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что дальнейшее продвижение страны в ЕС откроет возможности для более динамичного и эффективного взаимодействия с партнерами.

Отмечается, что в настоящее время лидер Сербии находится в Тиране, где проходит саммит Европейского политического сообщества.

Накануне сербский президент провел рабочий ужин с ключевыми европейскими политиками, включая председателя Европейского совета Антониу Кошта, главу дипломатии ЕС Урсулу фон дер Ляйен и премьер-министра Польши Дональда Туска. Вучич рассказал, что встреча продолжалась около трех часов и прошла в конструктивной атмосфере.

Как отметил президент, он бесконечно благодарен польскому премьеру за предложенную стратегию будущего для Западных Балкан и теплое отношение к сербскому государству.

"Уверен, что есть шанс сделать определенные вещи и снова пробудить надежду в Сербии в европейское будущее", – сказал он.

Ранее Вучич посетил Москву для празднования Дня Победы. При этом глава дипслужбы ЕС Кая Каллас выступала с угрозами "неких последствий" для тех представителей Евросоюза, которые посетят Россию в праздничный день. Вучич, в свою очередь, подчеркнул, что готов к решениям ЕС и не станет молча выслушивать критику в свой адрес. Он рассказал, что испытывает сильное давление из-за отказа рвать связи с Россией.