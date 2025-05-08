Вучич пообещал дать представителям ЕС жесткий ответ в случае претензий за свой визит в РФ

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Сербский президент Александар Вучич заявил, что даст серьезный ответ в случае претензий со стороны представителей Евросоюза в свой адрес за визит в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Сербский лидер отметил, что в скором времени обязательно последуют "очень резкие" реакции со стороны европейских лидеров. Однако Вучич гордится тем, что сдержал слово, которое дал несколько месяцев назад Владимиру Путину, и приехал в Москву на празднование 80-летия Победы.

"Если вы дали слово, то ваша обязанность – сделать все, чтобы его сдержать", – добавил президент Сербии.

Также, по его словам, он готов к решениям ЕС и не станет молча выслушивать критику в свой адрес.

"Мой ответ будет серьезным, ответственным и заранее подготовленным. Я скажу им все, что думаю о каждом виде политического отношения, которое они проявляли к Сербии", – заключил Вучич.

Ранее европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила Сербии, что приезд президента страны в Москву на празднование 9 Мая будет иметь последствия для переговоров по вступлению в Евросоюз.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас выступила с угрозами "неких последствий" для тех представителей Евросоюза, которые планируют посетить Москву для парада Победы. Вместо этого она призвала их как можно больше посещать Украину.