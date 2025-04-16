Вучич заявил о колоссальном давлении на фоне визита в Москву 9 мая

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Президент Сербии Александар Вучич заявил о колоссальном давлении из-за планируемого визита в Москву 9 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Как указал сербский лидер, из-за оказываемого на него давления может "рухнуть небо".

"Еще восемь месяцев назад я публично объявил о намерении поехать в Москву, ведь уже три года, точнее – два с половиной на тот момент, а сейчас уже значительно больше трех лет, с ноября 2021 года, я официально не встречался с президентом РФ (Владимиром Путиным. – Прим. ред.), в отличие от многих европейских лидеров", – сказал Вучич.

Он подчеркнул, что Сербия гордится своим значительным вкладом в борьбу с фашизмом на фоне попыток многих стран переписать историю. Вучич также отметил необходимость провести переговоры с "российскими друзьями по поводу дальнейшего газового соглашения" и многим другим важным вопросам.

"Что касается меня, я до сих пор не изменил свое решение – готов, чтобы небо рухнуло мне на голову. А сколько еще смогу выдержать – день, два, три, пять – или, как я уже говорил, когда мы принимали решения Совета национальной безопасности, посмотрим", – заключил сербский лидер.

Глава евродипломатии Кая Каллас 14 апреля выступила с угрозами "неких последствий" для тех представителей Евросоюза, которые планируют посетить Москву для парада Победы. Вместо этого она призвала их как можно больше посещать Украину.

На фоне таких заявлений премьер-министр Словакии Роберт Фицо указал, что никто не может запретить ему посещать парад Победы в Москве.

В Армении также отреагировали на заявление Каллас – спикер парламента страны Ален Симонян подчеркнул, что участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна в мероприятиях на 9 Мая в Москве никак не может быть связано с ЕС.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что оценку словам Каллас должны давать те государства, которым она угрожает.