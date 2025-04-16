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Угрозами европейским лидерам, решившим принять участие в параде Победы в Москве, глава евродипломатии Кая Каллас оправдывает пособников нацистов на Украине и поддерживает киевский режим. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

"Картина ясная. Им точно нечего праздновать. Это была не их победа", – написал он в своем телеграм-канале.

Каллас 14 апреля выступила с угрозами "неких последствий" для тех представителей Евросоюза, которые планируют посетить Москву для парада Победы. Вместо этого она призвала их как можно больше посещать Украину.

На фоне таких заявлений премьер-министр Словакии Роберт Фицо указал, что никто не может запретить ему посещать парад Победы в Москве. По его мнению, позиция Каллас свидетельствует о необходимости дискуссии в Евросоюзе о сущности демократии.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что оценку словам Каллас должны давать те государства, которым она угрожает.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала приглашение лидеров ЕС в Киев 9 мая театром абсурда.

