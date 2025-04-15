Спикер парламента Армении Симонян оспорил слова Каллас о параде Победы в Москве

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Участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна в мероприятиях на 9 Мая в Москве никак не может быть связано с Евросоюзом. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, комментируя слова главы евродипломатии Каи Каллас об участии стран – кандидатов в ЕС в параде Победы.

"Существует вопрос восприятия. Это и наша победа. Триста тысяч армян не вернулись с фронта. В рядах движения Сопротивления также воевали армяне, и это один из наших дней гордости. Участие премьер-министра никак не может быть связано с ЕС или иным вопросами", – приводит слова Симоняна РИА Новости.

Он подчеркнул, что это является позицией Армении в межгосударственных отношениях.

"Может, это какой-то стране не понравится, а другой стране не понравится другое, но у нас есть свои интересы и видение", – заключил Симонян.

Ранее глава дипслужбы ЕС пригрозила последствиями тем странам, представители которых поедут в Москву на парад Победы. Вместо этого Каллас призвала участников ЕС как можно больше посещать Украину.

На фоне этого председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил отстранить главу дипломатии Евросоюза от должности и отдать ее под международный трибунал ООН. Он расценил заявления Каллас как неуважение к памяти тех, кто спас мир от фашизма.

Как, в свою очередь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, оценку словам Каллас должны давать те государства, которым она угрожает.