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Главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас необходимо отдать под международный трибунал ООН, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Так он прокомментировал требование европейского политика отказаться от поездок в Россию в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

"Каллас необходимо отстранить от должности", – написал Володин в своем телеграм-канале.

Российский политик расценил требование главы дипломатии ЕС как неуважение к памяти тех, кто спас мир от фашизма. Он напомнил, что Победа стоила СССР 27 миллионов жизней, а страны антигитлеровской коалиции потеряли свыше 800 тысяч человек.

"Можно простить разные ошибки политикам, кроме одной – осквернения памяти тех, благодаря кому сегодня все мы живем. Если бы не героический подвиг советских солдат и офицеров, совершенный 80 лет назад, Европы бы не было", – сказал Володин.

Он напомнил, что в России принят закон о запрете реабилитации нацизма, что позволяет привлечь к ответственности таких, как Каллас. Спикер ГД указал, что "придет время", когда она и ей подобные ответят за свои действия по осквернению памяти героев.

Ранее глава дипслужбы ЕС пригрозила последствиями тем, кто поедет на парад Победы в Москве 9 мая. Это предупреждение относится не только к странам Евросоюза, но и к кандидатам на вступление в европейское объединение.

Вместо этого Каллас призвала представителей европейских стран "как можно больше" посещать Украину для демонстрации европейской поддержки. Кроме того, такие визиты должны сопровождаться конкретными обещаниями военной помощи.

