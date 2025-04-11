Лавров: странам Центральной Азии нужно "перетерпеть" Каю Каллас

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Государствам Центральной Азии необходимо "перетерпеть" верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Совета глав МИД стран – участниц СНГ, передает ТАСС.

Таким образом Лавров прокомментировал заявление Каллас о том, что центральноазиатским государствам нужно "потерпеть" антироссийские санкции.

Глава дипломатии ЕС ранее признавалась, что санкции против России в действительности наносят ущерб экономикам стран Центральной Азии. Несмотря на это, она заявила о необходимости введения новых ограничительных мер против Москвы, чтобы не допустить обхода санкций через этот и прочие регионы.

Также Каллас добавила, что в Евросоюзе продолжают работу над 17-м пакетом антироссийских санкций.