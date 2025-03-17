Венгрия не допустила включения атомной энергетики РФ в 17-й пакет санкций

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Венгрия снова не допустила включения российской атомной энергетики в 17-й пакет санкций. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

По его словам, подобный сценарий с требованиями Украины о санкциях в отношении атомной энергетики повторяется с обсуждения второго пакета.

"В процессе будет то же самое, если это включат в предложение, то мы дадим понять, что так не пойдет, и тогда это уберут из пакета", – цитирует РИА Новости Сийярто.

В феврале 2025 года постоянные представители 27 стран – членов Евросоюза утвердили 16-й пакет антироссийских санкций. В его рамках ограничения коснулись 48 физлиц и 35 организаций. Также 13 российским банкам ввели запрет на доступ к платежной системе SWIFT.

Как отмечал Сийярто, этот пакет предусматривает послабления для венгерской стороны. По его словам, страна получила разрешение на использование нефтепродуктов, произведенных на НПЗ Slovnaft в Братиславе и импортированных компанией MOL. Кроме того, венгерская сторона добилась исключения из пакета ограничений 27 российских организаций и лиц.