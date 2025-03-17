Politico: США уговорили Венгрию продлить антироссийские санкции

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Венгрия не стала препятствовать продлению антироссийских санкций Евросоюза после разговора главы венгерского министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

В январе Венгрия не стала автоматически продлевать санкции ЕС против России, мотивируя это в том числе приходом к власти США республиканца Дональда Трампа. При этом американский лидер заявил о возможности ввода новых ограничений в отношении Москвы.

Во время звонка Рубио настоятельно рекомендовал Сийярто не допускать ослабления санкций, введенных Евросоюзом. Как уточнили источники, диалог помог убедить Венгрию "сдать назад" касательно этой темы.

После этого в Евросоюзе решили, что при Трампе США будут действовать совместно с Брюсселем, применяя санкции. Однако, добавило издание, президент Штатов может поменять позицию в любой момент и предложить российской стороне смягчение санкций в рамках двусторонних переговоров.

"Если это случится, то Евросоюз потеряет ключевой рычаг в своих попытках обуздать венгров. Учитывая, что для продления или принятия новых санкций требуется консенсус, это может стать проблемой", – отметили в СМИ.

В феврале текущего года постоянные представители 27 стран – членов Евросоюза утвердили 16-й пакет антироссийских санкций. В его рамках ограничения коснулись 48 физлиц и 35 организаций. Также 13 российским банкам ввели запрет на доступ к платежной системе SWIFT.

Как отмечал Сийярто, этот пакет предусматривает послабления для венгерской стороны. По его словам, страна получила разрешение на использование нефтепродуктов, произведенных на НПЗ Slovnaft в Братиславе и импортированных компанией MOL. Это решение значительно повысит энергетическую безопасность Венгрии.