Сербия отозвала свой голос за антироссийскую резолюцию ООН по Украине

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Сербия отозвала свой голос по антироссийской резолюции Организации Объединенных Наций по Украине. Об этом изданию NIN сообщил министр иностранных дел балканской республики Марко Джурич.

"Наша обязанность – следить за текущей ситуацией, адаптировать позицию Сербии к возникающим геополитическим изменениям. Вот почему я считаю, что нам следовало воздержаться <...> Тем временем наша миссия при ООН изменила свое решение, и это положило конец этому вопросу", – сказал глава сербского МИД.

Как уточнил Джурич, теперь Белград "воздержан" относительно антироссийской резолюции. Министр заявил, что ответственность за голос Сербии в поддержку документа лежит не на президенте, а на нем.

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине 24 февраля. За документ проголосовали 93 страны. Еще 18 государств, включая США, Израиль и Венгрию, высказались против, 65 воздержались. Документ требует от РФ "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести войска с территории Украины, а также прекратить боевые действия.

Сербская делегация проголосовала в Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине. Президент страны Александр Вучич отметил, что это было ошибочным решением.

В Кремле отметили, что извинения, принесенные лидером Сербии за случайное принятие его страной антироссийской резолюции в ООН, импонируют Москве.