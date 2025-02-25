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Франция и Великобритания в ходе голосования в Совете безопасности ООН не хотели использовать право вето против США, передает издание The Wall Street Journal (WSJ).

По словам ряда дипломатов, французские и британские представители могли заблокировать предложенный Вашингтоном документ, однако они решили не выступать против этого.

24 февраля Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. В документе содержатся требование к России вывести свои войска с территории Украины и прекратить боевые действия.

Резолюцию поддержали 93 страны, в то время как 18 государств, включая США, Израиль и Венгрию, высказались против.

В ответ Вашингтон подготовил собственную нейтральную резолюцию, в которой выражается скорбь по поводу гибели людей в ходе конфликта, а также содержится призыв к скорейшему завершению боев и установлению прочного мира. Вместе с тем в предложенном документе Россия не обвиняется в начале конфликта.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в искренности Франции и Британии во время голосований. Она указала, что между залами СБ и Генассамблеи, где и проходило голосование, размеренным шагом идти три минуты. В связи с чем дипломат задалась вопросом, как эти страны могли изменить свои взгляды на мировой кризис за 180 секунд.

