СБ ООН проголосует 24 февраля по предложенной США нейтральной резолюции по Украине

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Совбез ООН в понедельник 24 февраля будет голосовать по предложенному США нейтральному проекту резолюции по Украине. Об этом со ссылкой на председательствующее в СБ постпредство КНР сообщает РИА Новости.

"В 15:00 (23:00 по московскому времени. – Прим. ред.) Совет проголосует по представленному США проекту резолюции", – заявили там.

США впервые отказались быть соавторами проекта антироссийской резолюции ГА ООН по Украине, а в предложенном ими документе Россия не обвиняется в начале конфликта. Документ также содержит формулировки с выражением скорби в связи с гибелью людей в конфликте и призывы к его скорейшему завершению.

Ранее Вашингтон выступил против того, чтобы G7 выставляла РФ агрессором в своем заявлении, которое было выпущено по случаю трехлетней годовщины начала СВО. Кроме того, члены "Группы семи" до сих пор не договорились по вопросу участия украинского лидера Владимира Зеленского в виртуальном саммите G7, который назначен на 24 февраля.

