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20 февраля, 16:43

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Financial Times: США выступают против того, чтобы РФ называли агрессором в заявлении G7

США выступают против того, чтобы Россию называли агрессором в заявлении G7 – СМИ

Фото: depositphotos/izanbar

Вашингтон против того, чтобы G7 выставляла РФ агрессором в своем заявлении, которое было выпущено по случаю трехлетней годовщины начала СВО, пишет "Газета.ру" со ссылкой на статью Financial Times.

Кроме того, члены "Группы семи" до сих пор не договорились по вопросу участия украинского лидера Владимира Зеленского в виртуальном саммите G7, который назначен на 24 февраля.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что был бы рад восстановлению "Группы восьми" (G8) с участием России. По его словам, исключение РФ из G8 было ошибкой.

Российская сторона вышла из состава "Группы восьми" в 2014 году на фоне событий на Украине и усложнившихся отношений с Европой и США. После этого объединение перешло в формат G7.

Трамп отметил стремление России принять меры для остановки конфликта на Украине

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